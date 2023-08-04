Konya Büyükşehir Belediyesi mahalle yollarındaki çalışmalara devam ediyor

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunak ve Akşehir'in mahalle yollarında yürütülen sathi kaplama çalışmaları tamamlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla her alanda yürüttükleri çalışmalarla Konyalıların hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Altay, yol ve altyapı çalışmalarının bu modelin en önemli parçalarından biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"31 ilçemizde Büyükşehir sorumluluğundaki bölgelerde yol kalitesini en iyi noktaya taşımak için gayret ediyoruz. Türkiye'nin en geniş coğrafyasına sahip şehri Konya'mızda hizmet götüremediğimiz tek bir yer kalmasın istiyoruz. Bu kapsamda 2023 yatırım programına aldığımız Yunak ilçemize bağlı Kurtuşağı ile Yukarıaliçomak mahalleleri arasındaki 4,5 kilometrelik yolda ve Akşehir ilçemize bağlı Gözpınarı Mahallesi'nde yürüttüğümüz sathi kaplama çalışmalarını tamamlayarak bölge insanımızın hizmetine sunduk. Yaptığımız çalışmayla yolların standardı yükselmiş oldu. Maliyeti 7,5 milyon lirayı geçen yol çalışmalarının ilçelerimiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum."