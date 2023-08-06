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        Belediye Başkanı oğlunun nikahını kıydı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 10:11
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        Belediye Başkanı oğlunun nikahını kıydı
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        KONYA (AA) - Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, hayatını Büşra Özer ile birleştiren oğlu Hamza Konak'ın nikahını kendi kıydı.

        Yunak Belediye Başkanı Ali Konak’ın oğlu Hamza Konak ve Büşra Özer, düzenlenen törenle dünya evine girdi.

        Düğünde genç çiftin nikahını damadın belediye başkanı olan babası kıydı.

        Özel bir işletmenin sosyal tesislerinde düzenlenen ve çok sayıda davetlinin katıldığı nikah töreninde, genç çiftin nikah şahitliklerini ise AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptı.

        Çifte evlilik cüzdanlarını veren ve mutluluklar dileyen Milletvekili Erdem, evliliğin ve aile kavramının toplum için çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Çifte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç çocuk sözünü de hatırlatan Erdem, "Bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge olur, dört olur bereket olur, gerisi Allah kerim. Kendilerinden en az üç çocuk bekliyoruz. Çiftimize bir ömür boyu mutluluklar dilerim" dedi.

        Oğlunun nikahını kıyarken oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Başkan Konak da, "Bu akşam burada iki gencin nikahını kıyacağız, ama iki gençten birisi insanın oğlu olursa bu duygu bambaşka bir duygu oluyor. Şükürler olsun ki Cenab-ı Allah bu güzelliği bana da nasip etti. Onur verici bir olay. Gelinim ve oğluma bir ömür boyu mutluluk diliyorum." dedi

        Törenin sonunda ise Konak ve Özer aileleri tebrikleri kabul etti. ​​​​​​​

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