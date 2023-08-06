Karadağ'ın krater çukurunda yaşayan yabani atlar görüntülendi

KONYA (AA) - TANER AYDIN - Karaman'da sönmüş bir volkanik dağ olan Karadağ'ın krater çukurundaki yılkı atlarının vahşi doğadaki yaşam mücadeleleri takip ediliyor.

Hotamış bataklığı ile Karaman ve Çumra ovaları arasındaki 2 bin 271 rakımlı Karadağ'ın 150 metre çaplı krater çukurunu ve etrafındaki tepeleri yaşam alanı edinen yabani atlar, birbirinden farklı renkleriyle dikkati çekiyor.

Atlar, sabah saatlerinde su içmek için dağdaki su sarnıcına giderken görüntülendi.

Karadağ’ın eteklerindeki Üçkuyu köyünün muhtarı Tuncer Çınar, AA muhabirine, bir dönem atların sayısının yüksek olduğunu söyledi.

Bölgede 2015-2017'de şiddetli kış yaşandığını anlatan Çınar, "Bir dönem şiddetli kışlardan dolayı hayvanlar öldü, sayıları azaldı, daha sonra yine çoğalmaya başladılar. Bunlar tamamen yabani oldular, sadece dağda yaşıyorlar." diye konuştu.

Çınar, dağın zirvelerini ve krater çukurunu yayla olarak kullandıkları için atları sık sık gözlemleyebildiklerini, yaşam mücadelelerini takip ettiklerini ve onlara sahip çıktıklarını ifade etti.

Atları yakalamaya çalışanlar olması halinde durumu hemen yetkililere bildirdiklerini anlatan Çınar, "Bölgede yaşayan atlara karşı oldukça duyarlıyız. İnsanlarımız atların rahatsız olabileceği bir durum gördüğünde bize haber ediyor, jandarmaya ya da Milli Parklara bildiriyor." dedi.