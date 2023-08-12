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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan çift tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 01:02
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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan çift tutuklandı
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        KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan evli çift tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kadınhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu İ.Ç. ve eşi V.Ç'nin Kolukısa Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenledi.

        Adresteki aramada 630 gram kubar esrar, 62 kök kenevir, 3 gram kenevir tohumu ve iki av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan çift, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

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