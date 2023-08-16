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        Konya'da bir kişi tarlada silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 21:21
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        Konya'da bir kişi tarlada silahla vurulmuş halde ölü bulundu
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        KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde, tarlada başından ve sırtından silahla vurulmuş halde bir kişinin cesedi bulundu.

        Adabağ Mahallesi'nde, tarlasındaki sulama hortumlarını kontrol etmek için evden çıkan Ahmet T. geri dönmedi.

        Yakınlarınca tarlada aranan Ahmet T, başından ve sırtından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        İncelemenin ardından Ahmet T'nin cenazesi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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