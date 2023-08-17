Bozkır'da Antalya güzergahına giden yolculara sıcak tahin ikram ediliyor

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KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde Antalya güzergahında açılan iş yerinde yolculara ücretsiz sıcak tahin ikramında bulunuluyor.

İşletme sahibi Metin Turgut, AA muhabirine, yeni açtıkları iş yerinde odun ateşinde kavurdukları susamların öğütme işlemini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu işletmede aynı zamanda Bozkır yolunu kullanarak giden ve gelen yolculara sıcak tahin ikramı yaptıklarını belirten Turgut, "Tahinle köpük helvası karışımı çayla birlikte güzel olur. Biz dedemizden babamızdan böyle gördük, biz de çocuklara geriden gelen nesillere böyle aktarıyoruz." ifadesini kullandı.