Cihanbeyli'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Giriş: 17.08.2023 - 11:58
KONYA (AA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Ahmet K. takibe alındı.
Düzenlenen operasyonda 32 kök Hint keneviri, 6 sentetik ilaç ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi.
Şüpheli, gözaltına alındı.