Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Cihanbeyli'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

        Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cihanbeyli'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA (AA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Ahmet K. takibe alındı.

        Düzenlenen operasyonda 32 kök Hint keneviri, 6 sentetik ilaç ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi.

        Şüpheli, gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Marmara'da temmuz yağışlarındaki düşüş tedirgin etti!
        Marmara'da temmuz yağışlarındaki düşüş tedirgin etti!
        Komşusuna sattığı aracı taklit anahtarla çaldı!
        Komşusuna sattığı aracı taklit anahtarla çaldı!
        İşsizlik oranı yüzde 9,7 oldu
        İşsizlik oranı yüzde 9,7 oldu
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        ATM fazla para verdi, kuyruk oluştu!
        ATM fazla para verdi, kuyruk oluştu!
        İşte Şenol Güneş'in 11'i!
        İşte Şenol Güneş'in 11'i!
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Dünyanın en önemli müzelerinden birinde birçok eser kayboldu!
        Dünyanın en önemli müzelerinden birinde birçok eser kayboldu!
        Mersin'den yine acı haber! Bu sefer 2 kız kardeş!
        Mersin'den yine acı haber! Bu sefer 2 kız kardeş!
        Eski erkek arkadaşı intikam için özel görüntülerini ifşa etmişti: Rekor tazminat!
        Eski erkek arkadaşı intikam için özel görüntülerini ifşa etmişti: Rekor tazminat!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme değerlendirmesi
        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme değerlendirmesi

        Benzer Haberler

        Genç KOMEK öğrencileri "Şehrin Kalbine Yolculuk" projesiyle Konya'nın tarih...
        Genç KOMEK öğrencileri "Şehrin Kalbine Yolculuk" projesiyle Konya'nın tarih...
        Bozkır'da Antalya güzergahına giden yolculara sıcak tahin ikram ediliyor
        Bozkır'da Antalya güzergahına giden yolculara sıcak tahin ikram ediliyor
        Kurumaya yüz tutmuş ağaçları iki yıldır yeniden yeşertiyor
        Kurumaya yüz tutmuş ağaçları iki yıldır yeniden yeşertiyor
        Konya'da bir kişi tarlada silahla vurulmuş halde ölü bulundu
        Konya'da bir kişi tarlada silahla vurulmuş halde ölü bulundu
        Konya'da parkta gezen yavru leylek ilgi odağı oldu
        Konya'da parkta gezen yavru leylek ilgi odağı oldu
        Konya Büyükşehir Belediyesi TİKA iş birliğiyle Bangladeş'te itfaiyecilere e...
        Konya Büyükşehir Belediyesi TİKA iş birliğiyle Bangladeş'te itfaiyecilere e...