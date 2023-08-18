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        Konya'da çaldıkları araçlarla hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 14:47
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        Konya'da çaldıkları araçlarla hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı
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        KONYA (AA) - Konya'da çaldıkları araçlarla hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince otomobil hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlatıldı.

        İnceledikleri güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan ekipler, 3 şüpheliyi 4 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle takibe aldı.

        Toplanan delillerin ardından çaldıkları araçlarla hırsızlık yaptıkları öne sürülen F.A. (19), M.Ç. (22) ve Ö.Ç. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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