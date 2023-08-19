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        Konya'da yabancı uyruklu 2 kişiyi darbettiği öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 20:41
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        Konya'da yabancı uyruklu 2 kişiyi darbettiği öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
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        KONYA (AA) - Konya'nın Emirgazi ilçesinde çıkan kavgada yabancı uyruklu 2 kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Karapınar'dan Emirgazi ilçesine bisikletleriyle giden Belçika uyruklu C.M. ile Fransa uyruklu Q.S. dinlenmek amacıyla Emirgazi Türbesi yakınına çadır kurdu.

        Alkollü oldukları ileri sürülen E.P. ve T.Y. ile C.M. ve Q.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.M. ve Q. S'nin darbedildiği ve kamp malzemelerinin ise gasbedildiği ileri sürüldü.

        Yabancı uyruklu kişilerin şikayeti üzerine E.P. ile T.Y. evlerinde gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        C.M. ve Q.S'nin bir süre önce bisikletleriyle Türkiye'ye geldiği, Kapadokya'ya geçmeden önce Karapınar ilçesinde bir ailenin misafiri oldukları öğrenildi.

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