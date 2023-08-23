Konya'dan kısa kısa

KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, bir kişiye boya sandığı hediye etti.

Tutal, ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan Durmuş Tetik'in (64) malzemelerini elma kasasından yaptığı sandıkla taşıdığını öğrendi.

Bunun üzerine boya sandığı hediye edilen Tetik, duygusal anlar yaşadı.

Tetik, "Ayakkabı boyamakta kullandığım malzemeleri sandığın içine dolduruyor ve dışardan temin ettiğim bebek arabasıyla taşıyordum. İlk kez böyle bir sandığa sahip oldum." dedi.

- Kaymakam Turan'dan, Bozkırlı üreticilere ziyaret

Bozkır Kaymakamı Tolga Turan, Harmanpınar Mahallesi'nde çilek üretimi yapan çiftçi Hakkı Gümüş ile görüştü.

Turan, ziyarette, çilek üretimi ve verimi üzerine bilgi aldı. Daha sonra arıcılık faaliyetleri yürüten Kadir Gökseki ile bir araya gelen Turan, herkesin bereketli bir sezon geçirmesini diledi.