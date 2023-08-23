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        Derbent'te "Güle Oynaya Camiye Gel Projesinde" çocuklar bisikletlerine kavuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 16:15 Güncelleme: 23.08.2023 - 16:27
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        Derbent'te "Güle Oynaya Camiye Gel Projesinde" çocuklar bisikletlerine kavuştu
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        KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya İl Müftülüğü işbirliğiyle düzenlenen "Güle Oynaya Camiye Gel Projesi" kapsamında Derbent'te, sabah namazında camiye gelen çocuklara bisikletleri verildi.

        Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, Derbent 15 Temmuz Milli İrade Meydan'ında çocuklara bisikletlerini teslim etti..

        Ayten, 40 boyunca camilere gelerek sabah namazlarını kılan çocuklara, onlara eşlik eden büyüklerine, projede emeği geçenlere ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

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