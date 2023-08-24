Büyük taarruz bisiklet turu sporcuları Yunak'ta
KONYA (AA) - Türkiye'nin farklı şehirlerinden 20 sporcunun Ankara'dan İzmir'e kadar, 1150 kilometre pedal çevireceği bisiklet turunun, Polatlı'dan sonraki durağı Konya'nın Yunak ilçesi oldu.
Sporcular ilçe girişinde, Yunak Belediyesi yetkilileri tarafından karşılandı.
Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla Anıtkabir'den alınan "İstiklal Bayrağı", Büyük Taarruz Bisiklet Grubu aracılığıyla 1150 kilometre yol kat edilerek İzmir'e ulaştırılacak.
Sporcular, güzergah üzerindeki 55 şehitlikten alacakları toprağı 9 Eylül'de İzmir'de yetkililere teslim edecek.