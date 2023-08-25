Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da 10 kilometrelik mahalle yolunda çalışmalar tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 14:49 Güncelleme: 25.08.2023 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da 10 kilometrelik mahalle yolunda çalışmalar tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Ilgın ilçesinde Gökçeyurt Mahallesi - Uzundere Mahallesi arasındaki 10 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışmasını tamamlayarak yolu hizmete sundu.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şehrin merkezinde ve tüm ilçelerinde her alanda olduğu gibi altyapı ve üstyapı alanlarında da gerekli çalışmaları eksiksiz şekilde yürüttüklerini belirtti.

        Konya'nın daha güzel yarınlara ulaşması için yoğun gayret gösterdiklerini ifade eden Altay, "Büyükşehir Belediyesi olarak Konyalı hemşehrilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda gece gündüz demeden çalışıyoruz. Mahalle yollarında yürüttüğümüz çalışmalara da bu kapsamda önem veriyoruz. Ilgın İlçemizde Gökçeyurt Mahallesi ve Uzundere Mahallesi arasındaki 10 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışmasını tamamladık. Hizmet vermeye başlayan yolumuzun hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        ABD istihbaratından Prigojin değerlendirmesi
        ABD istihbaratından Prigojin değerlendirmesi
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu!
        Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu!
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        Tartıştığı kız arkadaşı öldürdü!
        Tartıştığı kız arkadaşı öldürdü!
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Kışlık konservede ölüm riskine dikkat!
        Kışlık konservede ölüm riskine dikkat!
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Rusya'da gizemli ölümler
        Rusya'da gizemli ölümler
        Trump tarihe geçti!
        Trump tarihe geçti!
        Radyoaktif atık suyun tahliyesi 30 yılı geçebilir!
        Radyoaktif atık suyun tahliyesi 30 yılı geçebilir!
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!

        Benzer Haberler

        Konya'da uyuşturucu operasyonuna 6 gözaltı
        Konya'da uyuşturucu operasyonuna 6 gözaltı
        Laborant, kazada yaşamını yitirdi
        Laborant, kazada yaşamını yitirdi
        Konya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Konya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Konya'da 20 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu
        Konya'da 20 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu
        24 Ağustos Akşehir Milli Mücadele Günü" Coşkuyla Kutlandı
        24 Ağustos Akşehir Milli Mücadele Günü" Coşkuyla Kutlandı
        Selçuklu Belediyesinden öğrencilere eğitim desteği
        Selçuklu Belediyesinden öğrencilere eğitim desteği