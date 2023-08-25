Konya'da 10 kilometrelik mahalle yolunda çalışmalar tamamlandı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Ilgın ilçesinde Gökçeyurt Mahallesi - Uzundere Mahallesi arasındaki 10 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışmasını tamamlayarak yolu hizmete sundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şehrin merkezinde ve tüm ilçelerinde her alanda olduğu gibi altyapı ve üstyapı alanlarında da gerekli çalışmaları eksiksiz şekilde yürüttüklerini belirtti.

Konya'nın daha güzel yarınlara ulaşması için yoğun gayret gösterdiklerini ifade eden Altay, "Büyükşehir Belediyesi olarak Konyalı hemşehrilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda gece gündüz demeden çalışıyoruz. Mahalle yollarında yürüttüğümüz çalışmalara da bu kapsamda önem veriyoruz. Ilgın İlçemizde Gökçeyurt Mahallesi ve Uzundere Mahallesi arasındaki 10 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışmasını tamamladık. Hizmet vermeye başlayan yolumuzun hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.