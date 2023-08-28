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        Konya'da şarampole düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 12:26 Güncelleme: 28.08.2023 - 12:30
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        Konya'da şarampole düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde şarampole düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kasım Alıcı idaresindeki 16 BCB 242 plakalı otomobil, Kadınhanı-Afyonkarahisar kara yolunun 50. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Tuba Alıcı, Şerife Alıcı yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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