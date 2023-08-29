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        Kadınhanı'nın 800. kuruluş yıl dönümü kutlamaları

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 09:37 Güncelleme: 29.08.2023 - 09:37
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        Kadınhanı'nın 800. kuruluş yıl dönümü kutlamaları
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        KONYA (AA) - Kadınhanı'nın 800'cü kuruluş yıl dönümü ve "Kadınhanı 7. Tahinli Pide Festivali" sona erdi.

        Festivalin son akşamında kendisi de Kadınhanlı olan sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'ın verdiği konserle festival son buldu.

        Festivale katılan, Konya Valisi Vahdettin Özkan, konser öncesi vatandaşlara yaptığı konuşmada, Kadınhanı'na bir Organize Sanayi Bölgesi yapılacağı ve en kısa süre içinde temelinin atılacağı müjdesini verdi.

        Konser sonunda festival boyunca düzenlenen yarışmalarda dereceye girenleri Belediye Başkanı Mehmet Badem çeyrek altınla ödüllendirdi.

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