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        Aksaraylı çoban, koyun güderken söylediği türküleri sosyal medyadan canlı yayınlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 13:09 Güncelleme: 29.08.2023 - 13:09
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        Aksaraylı çoban, koyun güderken söylediği türküleri sosyal medyadan canlı yayınlıyor
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        AKSARAY (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın Altınekin ilçesinde seslendirdiği türkülerle çevresinin sevgisini kazanan çoban Osman Dağlı, mesleğinin geleceğinden kaygı duyuyor.

        Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Güneşli köyünde dünyaya gelen 57 yaşındaki Osman Dağlı, çocuk yaştan itibaren küçükbaş yetiştiriciliği yapıyor.

        Köyüne 50 kilometre mesafedeki Konya'nın Altınekin ilçesinde çobanlık yapan Dağlı, ayda 1-2 defa geldiği köyde, eşi ve çocuklarıyla tarımla da uğraşıyor.

        4 çocuk ve 12 torun sahibi Dağlı, severek yaptığı işi sırasında seslendirdiği yanık türkülerle çevresindekilerin dikkatini çekmeyi başardı.

        Türkü isteklerini geri çevirmeyen Dağlı, özellikle sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınlarda okuduğu türkülerle gurbetçileri de duygulandırıyor.

        - "25 bin lira maaş veriyorlar da çoban bulunamıyor"

        Dağlı, AA muhabirine, baba mesleği çobanlığı sürdürmekten mutlu olduğunu söyledi.

        Ailesinin küçükbaş yetiştiriciliği yaptığını anlatan Dağlı, "Çocukluğumuzdan bu yana çobanlığı bırakamadık. Sevmesen olmaz, gece sabaha kadar sürünün başında olacağım. Yedi yaşında başladım. Kendi koyunumuzu da güttüm, 50 yıldır bu mesleğin içindeyim. Beni türküler, hayvanların yayılımı mutlu ediyor. Şimdilerde köylüler çoban bulamıyor. Gençler de ilgi göstermiyor. Bu işleri kim yapacak? Zor iş tabii ki ancak seversen zor olmaz. 25 bin lira maaş veriyorlar da çoban bulunamıyor." diye konuştu.

        - Sosyal medyadan türkü isteklerini geri çevirmiyor

        İşine ve sürüsüne gönül verdiğini kaydeden Dağlı, seslendirdiği türkülere çevresindekilerin ilgi gösterdiğini anlattı.

        Dağlı, ezberindeki türkülerin yanı sıra kendi bestelerini de seslendirdiğini belirterek, şunları anlattı:

        "Yaylada koyunların içinde doğduk, büyüdük. Aşılanmış bu iş bize. Eşeğin üstünde türkü söyleye söyleye koyun güdüyoruz. Bildiğim parçaları iyi söylerim. 'Aşık çoban' diyorlar. Bazen koyun güderken cep telefonundan canlı yayın yaparım, gurbettekiler istekte bulunur, türkü söylerim. Sonra ağlıyor, duygulanıyorlar. Çarşıda, pazarda denk gelenlerde 'Osman ağa bir türkü söyle' derler. Kıramam, söylerim. Türkü dinlemek için koyun güttüğüm yere de gelenler olur. Allah vergisi. Bir hedefim yok ama gençlerin bu işi öğrenmelerini, yapmalarını isterim."

        Güneşli köyünde yaşayan Abdullah Uz ise uzun yıllardır tanıdığı Dağlı'nın hem iyi bir çoban hem de örnek bir aile babası olduğunu ifade etti.

        Uz, çobanlığın zor bir meslek olmasına karşın Osman Dağlı'nın bu işi severek yaptığını belirterek, "Koyun güderken içli ve güzel türküler söyler. Babası vefat etti. Ona yaptığı bestesini de söyler bazen, hüzünleniriz. Kendisinin yanına da gideriz." ifadesini kullandı.

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