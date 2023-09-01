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        Kadınhanı Raziye Sultan Kervansarayı restorasyon çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 14:05 Güncelleme: 01.09.2023 - 14:05
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        Kadınhanı Raziye Sultan Kervansarayı restorasyon çalışmaları sürüyor
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        KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Kadınhanı Raziye Sultan Kervansarayı'nda restorasyon çalışmalarına devam ediyor.

        Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'daki tüm kültür varlıklarını ortaya çıkarmak ve ihya etmek için büyük çaba sarf ettiklerini aktardı.

        Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla ilçeleri ve şehri ihya etmeye çalıştıklarını belirten Altay, şunları kaydetti:

        "Kültürel mirasımızın korunması ve ayağa kaldırılması noktasında çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda nisanda restorasyona başladığımız Kadınhanı Raziye Sultan Kervansarayı'nda çalışmalarımız devam ediyor. Selçuklu Sultanı I. İzzettin Keykavus'un hanımı Raziye Sultan tarafından 13. yüzyılda yaptırılan bu şaheser, İpekyolu üzerindeki kışlık kervansaraylarımızdan birisi. Akşehir'den Ilgın'a gelerek oradan Ladik'e hareket edenlerin konaklama yeri olarak kullanılan bu kadim yapı, ilçemizin de en önemli eserlerinden. Yaklaşık 6 milyon liralık maliyetle bu kültürel mirası, aslına uygun şekilde ihya etmek ve en güzel haliyle şehrimize yeniden kazandırmak için aralıksız çalışıyoruz. Restorasyonumuz tamamlandığında bu kıymetli mirasımızı gençlerimizin kullanımına sunacağız."

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