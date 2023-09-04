Bozkır Kaymakamı Turan, fırtınadan zarar gören Dereiçi mahallesinde incelemelerde bulundu

Bozkır Kaymakamı Tolga Turan, evleri zarar gören vatandaşları ziyaret ederek, Dereiçi Mahalle Muhtarı Musa Bağcı'dan bilgi aldı.

Turan, "Devlet olarak tüm imkanlarımızla afetten zarar gören vatandaşlarımızın yanındayız. Afetten dolayı zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." dedi.

Kaymakam Turan'a, Bozkır İlçe Jandarma Komutanı Batuhan Duran da eşlik etti.