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        Konya'da eşini tabancayla öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

        Konya'nın Çumra ilçesinde eşini tabancayla öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 17:01 Güncelleme: 05.09.2023 - 17:01
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        Konya'da eşini tabancayla öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, maktulün kızı, annesi, babası ve tutuklu sanık Bayram S. ile taraf avukatları katıldı.

        Bayram S, önceki ifadelerini yineleyerek, "Beraatimi istiyorum, eşimi kızım öldürdü." dedi.

        Maktulün kızı Melisa Sümer Y. ise babasının iddialarını reddetti. Maktulün annesi Fadime Şahin de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi'nde 3 Ağustos 2022'de Bayram S, eşi Fadim S'nin kaybolduğunu iddia ederek, evinin yakınlarındaki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izlemek istediğini belirtmişti.

        Bayram S'nin hareketlerinden şüphelenen iş yeri çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine jandarma ekipleri evde kadının cesedini bulmuş, zanlı Bayram S. tutuklanmıştı.

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