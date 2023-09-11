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        Güneysınır'da üzümler kurutma sergilerine taşınmaya başladı

        Konya'nın Güneysınır ilçesinde yetiştirilen ekşikara cinsi üzümler kurutulmak üzere sergi alanlarına serilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 14:47 Güncelleme: 11.09.2023 - 15:24
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        Güneysınır'da üzümler kurutma sergilerine taşınmaya başladı
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        Üzüm üreticisi aileler günün ilk ışıklarıyla hasat ettikleri Ekşikara üzümlerini sergi alanlarına taşıyarak kurutmaya bırakmaya başladı.

        Toros Dağları yamaçlarında bulunan verimli bağlardan yıllardır geleneksel usullerle üretilen ekşikara üzümü Güneysınır'ın en önemli lezzetleri arasında yer alıyor.

        Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir de ilçenin Bardas Mahallesi'nde üzüm üreticilerini bağlarında ziyaret ederek bereketli kazanç temennisinde bulundu.

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