Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da eşini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı

        Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, tartıştığı eşini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 13:45 Güncelleme: 12.09.2023 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da eşini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İncesu Mahallesi'nde Hüseyin A. (33), 8 yıldır evli olduğu Zehra A'yı (26) 31 Ağustos'ta aralarında çıkan tartışmanın ardından önce bıçakla yaraladı, ardından da tabancayla vurarak öldürdü.

        Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Çiftin 3 çocuğu devlet koruması altına alındı.

        Zanlının ifadesinde uyuşturucu bağımlısı olduğunu, bu nedenle 3 ay önce evi terk edip babasının evine yerleşen eşini ikna ederek geri dönmesini sağladığını, olay günü çocuklarının da bulunduğu araçta tartıştığı eşini önce bıçakla yaraladığını, ardından da tabancayla vurduğunu söylediği öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Çocuklarının önünde eşini katletmişti! Cinayeti anlattı!
        Çocuklarının önünde eşini katletmişti! Cinayeti anlattı!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Kayalar yuvarlandı! Taş ocağında heyelan meydana geldi
        Kayalar yuvarlandı! Taş ocağında heyelan meydana geldi
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Adana'da yaşandı! Emniyet özel ekip kurdu! Kan davası!
        Adana'da yaşandı! Emniyet özel ekip kurdu! Kan davası!
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Ev hapsindeyken kocasını bıçaklayıp üzerine tiner atmıştı! İşte istenen ceza!
        Ev hapsindeyken kocasını bıçaklayıp üzerine tiner atmıştı! İşte istenen ceza!
        Paniğe yol açan dikkatsizlik!
        Paniğe yol açan dikkatsizlik!
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        İşte 3500 yıllık üzüm çekirdeği!
        İşte 3500 yıllık üzüm çekirdeği!
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"

        Benzer Haberler

        Akşehir'de havaya ateş eden zanlı yakalandı
        Akşehir'de havaya ateş eden zanlı yakalandı
        Konya'da İkra'r Hafızlık Kız Kur'an Kursu törenle açıldı
        Konya'da İkra'r Hafızlık Kız Kur'an Kursu törenle açıldı
        Cesaret vermek için sınava birlikte girdiği oğluyla üniversiteli oldu
        Cesaret vermek için sınava birlikte girdiği oğluyla üniversiteli oldu
        Otomobiliyle akaryakıt tabancasını söküp götürdü
        Otomobiliyle akaryakıt tabancasını söküp götürdü
        Eşini, çocuklarının gözü önünde öldürüp, arkadaşından yardım istemiş
        Eşini, çocuklarının gözü önünde öldürüp, arkadaşından yardım istemiş
        Bilgi yarışmasında büyük ödülün sahibi olan Rabia Göğercin'in memleketinde...
        Bilgi yarışmasında büyük ödülün sahibi olan Rabia Göğercin'in memleketinde...