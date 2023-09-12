Bozkır'da okul servis araçları denetlendi
Bozkır Emniyet Amirliğine ve Bozkır İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla trafiğe çıkan okul servis araçlarını denetledi.
Giriş: 12.09.2023 - 14:14 Güncelleme: 12.09.2023 - 14:17
Yapılan denetimlerde servis araçlarının ve personelinin ilgili yönetmeliğe uygun olarak faaliyet gösterip göstermediği kontrol edildi.
Ayrıca okul servislerinde bulunan öğrencilere de trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.
İlçe genelinde eğitim ve denetim faaliyetleri sene boyunca aralıklarla devam edecek.