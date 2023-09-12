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        Bozkır'da okul servis araçları denetlendi

        Bozkır Emniyet Amirliğine ve Bozkır İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla trafiğe çıkan okul servis araçlarını denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 14:14 Güncelleme: 12.09.2023 - 14:17
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        Bozkır'da okul servis araçları denetlendi
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        Yapılan denetimlerde servis araçlarının ve personelinin ilgili yönetmeliğe uygun olarak faaliyet gösterip göstermediği kontrol edildi.

        Ayrıca okul servislerinde bulunan öğrencilere de trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

        ​İlçe genelinde eğitim ve denetim faaliyetleri sene boyunca aralıklarla devam edecek.

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