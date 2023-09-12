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        Konya'da bir sürücünün aracına gaz alırken unutulan pompayı kopardığı anlar kamerada

        Konya'nın Emirgazi ilçesinde, bir sürücünün akaryakıt istasyonundan gaz aldıktan sonra aracına takılı unutulan gaz pompasını kopardığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 21:43 Güncelleme: 12.09.2023 - 21:43
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        Konya'da bir sürücünün aracına gaz alırken unutulan pompayı kopardığı anlar kamerada
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        İlçede dün akşam saatlerinde bir akaryakıt istasyonundan aracına gaz alan sürücü Tuncay Ünal, görevlinin pompayı araçtan çıkardığını düşünerek hareket etti.

        Yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki evine giden Ünal, durdurduktan sonra araçta takılı gaz pompasını fark etti.

        Ünal, pompayı daha sonra istasyon görevlilerine iade etti.

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ünal'ın görevliye yakıt parasını ödedikten sonra fişini alıp arabasına bindiği, görevlinin de arkasını dönerek ofise yöneldiği anlar yer aldı.

        Ünal'ın daha sonra hareket ederek aracına takılı unutulan gaz pompasını koparıp istasyondan ayrıldığı kayıtlara yansıdı.

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