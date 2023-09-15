Konya'dan kısa kısa

Yalıhüyük Hükümet konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulması ile başlayan programda saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Yalıhüyük Anadolu Lisesi bahçesinde devam eden programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Onur, başarı elde etme yolunun aile okul ve öğretmenlerin birlikte hareket etmesi ile mümkün olacağını ifade etti.

Daha sonra programda öğrenciler şiirler okudu, okul şarkıları ve gösteriler düzenledi.

- Hüyük'te Kırmızı Altın Geleneksel El Sanatları ve Gençlik Festivali yapılacak

Hüyük ilçesinde her yıl düzenlenen Kırmızı Altın Geleneksel El Sanatları ve Gençlik Festivalinde sergi açacak zanaatkarlar ilçeye geldi.

Festival için Mersin, Kahraman Maraş, Zonguldak, Ankara, Balıkesir, İstanbul, Eskişehir, Gaziantep, Çanakkale ve diğer illerden gelen Sanatçıları Hüyük Belediye Başkanlık makamında ağırlayan Başkan Mehmet Çiğdem zanaatkarlara festivale katılımları için teşekkür etti.

Etkinliklerde bisiklet yarışları yapılacak.