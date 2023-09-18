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        Konya'dan kısa kısa

        Cihanbeyli ilçesinde fotoğrafçılık kursu öğrencileri, Kuşça Celil Boğazı'nda gece fotoğrafı çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 10:16 Güncelleme: 18.09.2023 - 10:22
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        Konya'dan kısa kısa
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        Cihanbeyli ilçesinde fotoğrafçılık kursu öğrencileri, Kuşça Celil Boğazı'nda gece fotoğrafı çekti.

        KOMEK fotoğrafçılık kursu öğrencileri, gece gökyüzünün ihtişamını yakalamak için Kuşça Celil Boğazı'nda buluştu.

        Öğrenciler, hem fotoğrafçılık becerilerini geliştirdi hem de doğanın güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

        - Seydişehir'de otomobillerin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Murat Özdemir (49) idaresindeki 42 ZT 105 plakalı otomobil, Seydişehir Bozkır Yolu Necati Kalaycıoğlu Caddesinde Yasin Ekici idaresindeki 42 ANL 684 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araç sürücüleri ile otomobillerde bulunan Nazmiye Özdemir (48) ve Havva Ekici (39) yaralandı.

        Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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