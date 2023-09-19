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        Konya'da Gaziler Günü kutlandı

        Konya'nın Seydişehir, Yalıhüyük, Hüyük, Kulu ve Halkapınar ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 15:13 Güncelleme: 19.09.2023 - 15:56
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        Konya'da Gaziler Günü kutlandı
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        Konya'nın Seydişehir, Yalıhüyük, Hüyük, Kulu ve Halkapınar ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Seydişehir'de Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Seydişehir Temsilcisi Yakup Söğüt, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Buradaki törenin ardından ilçe protokolü ve gaziler, şehitliği ziyaret etti.

        - Yalıhüyük

        Kaymakamlık ve belediye başkanlığı Atatürk büstüne çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra Yalıhüyük şehitliğinde Kuran tilaveti ve okunan duaların ardından ikramda bulunuldu.

        - Hüyük

        Polis Şehit Oğuzhan Duyar'ın kabri ziyaret edilerek İlçe Müftüsü Seyit Ali Gündüz tarafından dua okundu.

        Daha sonra Vali Yardımcısı Mustafa Sait Arcaklıoğlu ve Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmayı Yunus Emre Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Turan Er yaptı.

        - Kulu

        Kutlama programı Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

        Programda, Kulu Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Ali Özenç bir konuşma yaptı.

        Kulu Kültür Merkezi Konferans Salonunda devam eden program öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim Tilaveti, konuşmalar, slayt gösterimler, şiirler, türküler söylendi ve oratoryo gösteriminin ardından son buldu.

        - Halkapınar

        Halkapınar Hükümet Konağı önünde Atatürk büstüne çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve okunan şiirlerle program sona erdi.

        Çelenk sunma töreninin ardından Ereğli Kaymakamı Halkapınar Kaymakam Vekili Oğuz Cem Murat, gazilerim ve ilçe protokolünü makamında ağırladı.

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