Halkapınar'da İlköğretim haftası kutlandı
Halkapınar'da İlköğretim Haftası Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen programla kutlandı.
Halkapınar'da İlköğretim Haftası Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen programla kutlandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Arslan'ın Hükümet Konağı'ndaki Atatürk büstüne çelenk koyması ile başlayan tören, daha sonra Atatürk İlkokulu bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okumasıyla devam etti.
Program öğrenci ve öğretmenlerin hazırlayıp sunduğu şiir ve şarkıların okunmasının ardından, okula yeni başlayan öğrencilere, üst sınıflardaki öğrencilerin "Okulumuza hoş geldiniz çiçeği" vermesiyle son buldu.
Törene, Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Yaltirik, Halkapınar İlçe Jandarma Komutanı Kemal Satargan, Milli Eğitim Müdürü Bahattin Arslan, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.