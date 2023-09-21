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        Hüyük'te çıkan anız yangını evlere sıçramadan söndürüldü

        Konya'nın Hüyük ilçesinde 5 ayrı noktada çıkan anız yangını yerleşim birimleri ve ormana sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 11:32 Güncelleme: 21.09.2023 - 13:01
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        Hüyük'te çıkan anız yangını evlere sıçramadan söndürüldü
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        Konya'nın Hüyük ilçesinde 5 ayrı noktada çıkan anız yangını yerleşim birimleri ve ormana sıçramadan söndürüldü.

        Selki, Pınarbaşı, Görünmez ve Kıreli Mahallerinde ki tarlalarda anız yangını çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangının rüzgarın da etkisiyle köy evlerine doğru ilerlediğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi.

        Hüyük Belediyesi İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

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