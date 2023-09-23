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        Depremzede kadın, kendisini enkazdan çıkaran Konyalı inşaat ustasını evinde ziyaret etti

        ZEHRA MELEK ÇAT/MUSTAFA KEMAL ATEŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'daki evinde enkaz altında kalan 64 yaşındaki Sultan Kaya, kendisini enkazdan çıkaran ve oğlu gibi gördüğü inşaat ustası Ali Şireci'nin Konya'nın Hüyük ilçesindeki evine misafir oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 11:03 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:08
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        Depremzede kadın, kendisini enkazdan çıkaran Konyalı inşaat ustasını evinde ziyaret etti
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        ZEHRA MELEK ÇAT/MUSTAFA KEMAL ATEŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'daki evinde enkaz altında kalan 64 yaşındaki Sultan Kaya, kendisini enkazdan çıkaran ve oğlu gibi gördüğü inşaat ustası Ali Şireci'nin Konya'nın Hüyük ilçesindeki evine misafir oldu.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da görevlendirilen Konya Hüyük Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri, birçok kişiyi enkazdan sağ çıkardı.

        Ekibin, enkaz altından kurtardığı depremzedelerden biri de 64 yaşındaki Sultan Kaya'ydı. Hüyük Belediyesi ekipleri, UMKE ve DHMİ ARFF (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Havalimanı Kurtarma Ve Yangınla Mücadele) ekiplerinin de desteğiyle Kaya'yı enkazdan 1,5 saatlik çalışma sonucu depremin 4'üncü gününde çıkardı.

        Kaya, enkazda kendisine ilk ulaşan ve çıkaran Hüyüklü inşaat ustası Ali Şireci'yi memleketinde ziyaret etti.

        Adıyaman'da 3 katlı binanın giriş katında yalnız yaşayan 3 çocuk annesi Sultan Kaya, AA muhabirine, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem sırasında uyanık olduğunu, sarsıntıyla zemin kattaki evinden çıkmak için koridora yürüdüğü sırada binanın yıkıldığını anlattı.

        Depremden 2 hafta önce gördüğü rüyalar nedeniyle bir olumsuzluk yaşayacağını tahmin ettiğini vurgulayan Kaya, "Bir gürültü geldi ama böyle bir şeyi anlatamam. Alttan vurdu. Evin girişindeydim, tavan üzerime çöktü. Orada 4 gün kaldım. Bina tamamen yıkılmış. Sesimi kimse duymadı, kimse beni görmedi." dedi.

        Kaya, enkaz altında geçen 4 günün ardından gücünün iyice tükendiğini aktararak, dışarıdan gelen seslere tepki verdiğini, sesinin duyulması üzerine kurtarma çalışmalarının başladığını belirtti.

        Kendisini kurtaran ekipteki inşaat ustasıyla daha tanışmadan ona "Ali" diye seslendiğini dile getiren Kaya, bu kişinin adının Ali Şireci olduğunu da sonradan öğrendiği ifade etti.

        Kendisini enkazdan kurtaran 48 yaşındaki Ali Şireci'ye teşekkür borcu olduğunu belirten Kaya, bu nedenle kendisini ziyaret ettiğini söyledi.

        - "1,5 saatte Sultan teyzeyi çıkardık"

        Konya'nın Hüyük ilçesinde inşaat ustalığı yapan, aynı zamanda Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı olan Ali Şireci, deprem haberini alır almaz hazırlıklara başladıklarını söyledi.

        Bir enkazda çalıştıkları sırada, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki başka bir enkazdan canlı olduğuna dair ihbar geldiğini anlatan Şireci, şunları kaydetti:

        "Koşar adım bu enkaza gittik. Enkazdan Sultan teyzenin sesi geliyordu. Tavandan boşluk açtık ama Sultan teyzeye toz gitmesin diye hilti çalışırken su serptim. 4 gündür havasız, enkazın tozunu soludu. 1,5 saatte Sultan teyzeyi çıkardık. Ben Sultan teyzeye adımı söylemediğim halde, 'Seni rüyamda gördüm Ali, seni bekliyordum' deyince çok heyecanlandım, elini öptüm. 'Ben senin geleceğini biliyordum' dedi. İsmimle zikredince zaten orada bittim."

        Sultan Kaya ile aralarında geçen konuşmadan çok etkilendiğini vurgulayan Şireci, o günden sonra Kaya ile belirli aralıklarla telefonda görüştüklerini belirtti.

        Adıyaman'da 8 gün çalıştıklarını anlatan Şireci, "İlk girdiğimiz enkazda biri arkadaşına 'Dolabın içindeyim. Sağım' diye mesaj atmış. O mesaja istinaden girdik, Nazan'ı kurtardık. 3-4 kişinin kurtarılmasına vesile olduk." ifadesini kullandı.

        Şireci, Sultan Kaya ile Hüyük'te buluştuklarında sarılıp, bir süre ağladıklarını söyledi.

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