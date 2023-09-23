Aksaray'da şarampole devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı
Aksaray'da şarampole devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.
Giriş: 23.09.2023 - 19:11 Güncelleme: 23.09.2023 - 19:11
Aksaray'da şarampole devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.
M.M. (27) idaresindeki plakasız motosikletin, Eskil-Cihanbeyli yolunda zikzak çizerek ilerlemesi dikkat çekti.
Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü M.M, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.