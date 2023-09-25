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        Yunak'a yeni atanan Kaymakam Özgür Pelvan göreve başladı

        Resmi Gazete'de yayımlanan son vali yardımcıları ve kaymakamlar kararnamesi ile Konya'nın Yunak ilçesine atanan Kaymakam Özgür Pelvan görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 16:13 Güncelleme: 25.09.2023 - 16:19
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        Yunak'a yeni atanan Kaymakam Özgür Pelvan göreve başladı
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        Resmi Gazete'de yayımlanan son vali yardımcıları ve kaymakamlar kararnamesi ile Konya'nın Yunak ilçesine atanan Kaymakam Özgür Pelvan görevine başladı.

        Makamında gazetecilere yaptığı açıklamada bulunan Pelvan ilçenin kalkınması, gelişmesi, huzur ve refahı için kararlılıkla çalışacaklarını söyledi.

        Özgür Pelvan sözlerine şöyle devam etti:

        "Yunak ilçemizdeki vazifemize başlamış bulunmaktayız. Eğitim, sağlık, tarım, kültür, turizm, organize sanayi, gençlik faaliyetleri hülasa şehrin her meselesi meselemizdir. Yunak için elimizden ne geliyorsa en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacağız.Yunaklı hemşehrilerimizin her talebi ana gündem maddemiz olacaktır. Rabbim bizi mahcup etmesin, zorumuzu kolay eylesin."

        2012 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olan Pelvan, Ankara Polis Akademisi’nde Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra, Kütahya Aslanapa Kaymakam Vekilliği ve Malatya’da Koordinatör Kaymakamlık görevinde bulundu.

        Son olarak Pelvan Yunak ilçesine Kaymakam olarak atandı.

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