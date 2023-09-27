Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Yunak'ta Mevlit Kandili'nde Sakal-ı Şerif ziyaret edildi

        Yunak ilçesinde Sakal-ı Şerif Çarşı Camiinde ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 10:31 Güncelleme: 27.09.2023 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunak'ta Mevlit Kandili'nde Sakal-ı Şerif ziyaret edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yunak ilçesinde Sakal-ı Şerif Çarşı Camiinde ziyarete açıldı.

        Merkez Çarşı Camiinde düzenlenen programda vatandaşlar Sakal-ı Şerif'i yakından görme imkanı buldu.

        Hz. Muhammed'in doğum günü dolayısıyla düzenlenen programda, yatsı namazının ardından Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen cemaat uzun kuyruklar oluşturdu.

        Cami cemaati, tekbirler eşliğinde 40 kat sarılmış özel muhafaza kutusunda bulunan Sakal-ı Şerif'in özenle çıkarılmasının ardından görme imkanı buldu.

        Sakal-ı Şerif, erkek cemaatin ziyareti bittikten sonra kadınların ziyaretine açıldı.​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MEB'den yazılı ve uygulamalı sınavlara yönelik açıklama
        MEB'den yazılı ve uygulamalı sınavlara yönelik açıklama
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        Kritik seviyeye gelindi! Barajlarda son durum!
        Kritik seviyeye gelindi! Barajlarda son durum!
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Irak'ta düğün salonunda yangın: En az 114 ölü
        Irak'ta düğün salonunda yangın: En az 114 ölü
        5 aylık grev sona erdi
        5 aylık grev sona erdi
        Vahşeti sosyal medyada yayınlamış! Otoparkta infazı itiraf etti!
        Vahşeti sosyal medyada yayınlamış! Otoparkta infazı itiraf etti!
        Futbolcular yeşile boyandı!
        Futbolcular yeşile boyandı!
        MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
        Eski eşinin ailesini darbetti, 5. kattan düşüp öldü
        Eski eşinin ailesini darbetti, 5. kattan düşüp öldü
        Önce motosiklet sonra otomobil çarptı! Sürücüler şoka girdi!
        Önce motosiklet sonra otomobil çarptı! Sürücüler şoka girdi!
        Feci kaza kamerada! Bir çocuk annesiydi! Öldüren geçiş!
        Feci kaza kamerada! Bir çocuk annesiydi! Öldüren geçiş!
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Karaciğer naklinde büyük devrim
        Karaciğer naklinde büyük devrim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'ın gayrimenkul imparatorluğu: Dolandırdı
        Trump'ın gayrimenkul imparatorluğu: Dolandırdı
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz

        Benzer Haberler

        Konyaspor'da hedef Beşiktaş'tan 3 puan almak
        Konyaspor'da hedef Beşiktaş'tan 3 puan almak
        Konya'da markette bir kişiyi öldüren, 11 kişiyi yaralayan sanığa müebbet ha...
        Konya'da markette bir kişiyi öldüren, 11 kişiyi yaralayan sanığa müebbet ha...
        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Emniyet ve muhtarların istişare toplantısı
        Emniyet ve muhtarların istişare toplantısı
        Beyşehir'de gübre bayileri denetlendi
        Beyşehir'de gübre bayileri denetlendi
        Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması listesinde Konya'dan 7 ku...
        Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması listesinde Konya'dan 7 ku...