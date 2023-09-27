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        Kadınhanı'ndaki uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

        Konya'da Jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 10:49 Güncelleme: 27.09.2023 - 10:49
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        Kadınhanı'ndaki uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 800 gram esrar ele geçirildi
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        Konya'da Jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

        Konya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda, alınan bir istihbarat sonrası Kadınhanı İlçesi Kolukısa Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.

        Operasyonda Ö.T, A.T ve M.T isimli kişilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 2 kilo 800 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız silah ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmada yapılan işlemlerinin ardından gönderildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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