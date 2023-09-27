Konya'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası

Konya'da sokakta tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mevlüt Beyde ile tutuksuz sanıklar Mevlüt Sami Eroğlu, Hüseyin Özden, Mustafa Akif Mısral, Alperen Karadaş ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Beyde, yaptığı savunmasında, yaşadığı üzüntüyü belirterek tahliyesini istedi. Diğer sanıklar da pişman olduklarını belirterek, mahkeme heyetinden beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, Beyde'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Suçun "haksız tahrik" altında işlendiğine kanaat getiren heyet, zanlının mahkemedeki iyi halini de göz önünde bulundurarak cezayı 11 yıl 8 aya indirdi.

Heyet, Beyde'ye ayrıca Hüseyin Özden'i yaraladığı için "kasten yaralama" suçundan 7 yıl 2 ay cezası verdi.

Olaya karıştığı belirtilen ve tutuksuz yargılanan sanıklardan Mevlüt Sami Eroğlu 11 yıl 1 ay, Hüseyin Özden 6 yıl, Mustafa Akif Mısral 5,5 ay, Alperen Karadaş 3,5 ay hapis cezası aldı.

- Olay

Konya'nın Çumra ilçesinde 8 Mayıs 2022'de ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde iki taraf arasında tartışma çıkmış, bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, Doğan Kart (23) olay yerinde hayatını kaybetmiş, Hüseyin Özden ve Mevlüt Beyde yaralanmıştı.

Katil zanlısı Mevlüt Beyde, olayın ardından güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.