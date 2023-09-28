Toroslar'da yetiştirilen Antep fıstığı mahallenin gelir kaynağı oldu

ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın Toroslar'daki ilçesi Hadim'in Aladağ bölgesinde yetiştirilen Antep fıstığında hasat sürüyor.

İlçenin Göksu havzasına komşu kırsal Yağcı Mahallesi'nde, yıllar önce bir ziraat mühendisinin menengiç ağacına aşıladığı Antep fıstığı, gelir kaynağı oldu.

Havzanın yükselti ve iklim farklılığının etkisiyle sadece bu bölgede yetiştirilen Antep fıstığı, aroması ve kalitesiyle Gaziantep'ten dahi alıcı buluyor. 100'e yakın hanede yılda ortalama 50 bin kilogram Antep fıstığı üretiliyor. Her yıl giderek artan Antep fıstığı üretimi, mahallelinin de gelirini artırdı. Mahalleli fısıtığın kilogramını bu yıl 200-250 liradan toptancıya satıyor.

Mahallede üretim yapan 76 yaşındaki Hüsnü Karaman, AA muhabirine, eylül ayı başında Antep fıstığında hasada başladıklarını söyledi.

Kasım sonuna kadar hasadın süreceğini anlatan Karaman, toplanan ürünün, kabuğunun soyulması ve kurutulması işlemlerinin ardından satışa sunulduğunu vurguladı.

Karaman, bölgede üzüm üretiminin yaygın olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Burada Antep fıstığı da üretiyoruz. 30 yıldan fazla oldu, ziraat mühendisi geldi, ağaçlara aşı yaptı. Sonra bakımlarını yaptı. 'Üzüm bağından vazgeçersiniz yerine Antep fıstığına ağırlık verirsiniz' dediler. Öyle de oldu. Şimdi, hasat sezonu. Her hanenin Antep fıstığı ağacı var. Verim bir yıl çok verir, 2-3 yıl az oluyor. Bu yıl da fena değil."

- Gaziantep'ten almaya geliyorlar

Kendisinin 50'den fazla ağacı olduğunu aktaran Karaman, "Bir ağaçtan 5 ila 15 kilogram arasında ürün alıyoruz. Önceden elimizle hasat ediyorduk. Şimdi makinesi var, kabuğunu soyuyor. Sulama imkanları arttıkça üretim de artıyor. Gaziantep'ten toptancı geliyor, alıp gidiyor." diye konuştu.