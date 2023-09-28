Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Toroslar'da yetiştirilen Antep fıstığı mahallenin gelir kaynağı oldu

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın Toroslar'daki ilçesi Hadim'in Aladağ bölgesinde yetiştirilen Antep fıstığında hasat sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 11:04 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Toroslar'da yetiştirilen Antep fıstığı mahallenin gelir kaynağı oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın Toroslar'daki ilçesi Hadim'in Aladağ bölgesinde yetiştirilen Antep fıstığında hasat sürüyor.

        İlçenin Göksu havzasına komşu kırsal Yağcı Mahallesi'nde, yıllar önce bir ziraat mühendisinin menengiç ağacına aşıladığı Antep fıstığı, gelir kaynağı oldu.

        Havzanın yükselti ve iklim farklılığının etkisiyle sadece bu bölgede yetiştirilen Antep fıstığı, aroması ve kalitesiyle Gaziantep'ten dahi alıcı buluyor. 100'e yakın hanede yılda ortalama 50 bin kilogram Antep fıstığı üretiliyor. Her yıl giderek artan Antep fıstığı üretimi, mahallelinin de gelirini artırdı. Mahalleli fısıtığın kilogramını bu yıl 200-250 liradan toptancıya satıyor.

        Mahallede üretim yapan 76 yaşındaki Hüsnü Karaman, AA muhabirine, eylül ayı başında Antep fıstığında hasada başladıklarını söyledi.

        Kasım sonuna kadar hasadın süreceğini anlatan Karaman, toplanan ürünün, kabuğunun soyulması ve kurutulması işlemlerinin ardından satışa sunulduğunu vurguladı.

        Karaman, bölgede üzüm üretiminin yaygın olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

        "Burada Antep fıstığı da üretiyoruz. 30 yıldan fazla oldu, ziraat mühendisi geldi, ağaçlara aşı yaptı. Sonra bakımlarını yaptı. 'Üzüm bağından vazgeçersiniz yerine Antep fıstığına ağırlık verirsiniz' dediler. Öyle de oldu. Şimdi, hasat sezonu. Her hanenin Antep fıstığı ağacı var. Verim bir yıl çok verir, 2-3 yıl az oluyor. Bu yıl da fena değil."

        - Gaziantep'ten almaya geliyorlar

        Kendisinin 50'den fazla ağacı olduğunu aktaran Karaman, "Bir ağaçtan 5 ila 15 kilogram arasında ürün alıyoruz. Önceden elimizle hasat ediyorduk. Şimdi makinesi var, kabuğunu soyuyor. Sulama imkanları arttıkça üretim de artıyor. Gaziantep'ten toptancı geliyor, alıp gidiyor." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Yasak alanda toplandı! 5.5 ton kum şırlanı ele geçirildi!
        Yasak alanda toplandı! 5.5 ton kum şırlanı ele geçirildi!
        "Akvaryum için" dedi... Ağlayarak kendini savundu!
        "Akvaryum için" dedi... Ağlayarak kendini savundu!
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        Güzelgün için farkındalık sürüşü düzenlendiler!
        Güzelgün için farkındalık sürüşü düzenlendiler!
        "Adeta perişan oldu"
        "Adeta perişan oldu"
        Irak'taki yangın anı kamerada
        Irak'taki yangın anı kamerada
        O emeklilerin prim desteği iptal
        O emeklilerin prim desteği iptal
        Volkswagen'de üretim durdu
        Volkswagen'de üretim durdu
        Damla daha 7 yaşındaydı! Öldüren asansör!
        Damla daha 7 yaşındaydı! Öldüren asansör!
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        1 yıl sonra Dünya'ya döndüler
        1 yıl sonra Dünya'ya döndüler
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Bilim insanları antimaddenin gizemini çözmeye bir adım daha yaklaştı
        Bilim insanları antimaddenin gizemini çözmeye bir adım daha yaklaştı
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Akıllı böcekler...
        Akıllı böcekler...

        Benzer Haberler

        Seydişehir'de tohum eleme tesisi hizmet vermeye başladı
        Seydişehir'de tohum eleme tesisi hizmet vermeye başladı
        Konya'da motosikletin beton mikserine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi y...
        Konya'da motosikletin beton mikserine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi y...
        MOTOSİKLET, BETON MİKSERİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
        MOTOSİKLET, BETON MİKSERİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
        KIZININ DİNİ NİKAHLI EŞİNİ SOPAYLA DÖVEREK ÖLDÜRDÜ  
        KIZININ DİNİ NİKAHLI EŞİNİ SOPAYLA DÖVEREK ÖLDÜRDÜ  
        Konya'da bir kişi kızının dini nikahlı eşini sopayla öldürdü
        Konya'da bir kişi kızının dini nikahlı eşini sopayla öldürdü
        Kızının dini nikahlı eşini sopayla döverek öldürdü
        Kızının dini nikahlı eşini sopayla döverek öldürdü