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        Konya'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Konya'nın Hadim ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:16 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:22
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        Konya'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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        Konya'nın Hadim ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        İlçeye bağlı Küplüce Mahallesi'nde üzüm ve meyve bahçelerinin olduğu bölgede öğle saatlerinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

        Bahçede çalışanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        İki helikopterinin söndürme çalışmalarına katıldığı bölgede, çok sayıda arazöz ile yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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