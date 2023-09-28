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        Konya'dan kısa kısa

        Seydişehir'de "Güvenlik ve Danışma Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 17:04 Güncelleme: 28.09.2023 - 17:11
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        Seydişehir'de "Güvenlik ve Danışma Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

        İlçe Kaymakamı Cevdet Bakkal başkanlığında Seyyidharun Maarif Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde denetim ve önleyici uygulamaların arttırılması ile yapılması gereken hizmetler ele alındı.

        Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

        - Kadınhanı'da kentsel dönüşüm çalışmaları

        Kadınhanı'da kentsel dönüşüm için çalışmaların başladığı bildirildi.

        Belediye Başkanı Mehmet Badem, yaptığı açıklamada, çarşı içi kentsel dönüşüm ihalesini yapıldığını ve yıkım çalışmalarının başladığını belirtti.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a katkıları için teşekkür eden Badem, "Eski binaların hafriyatları taşınması ile yeni konut ve iş yerlerinin yapımına başlayacağız. Toplamda 228 dükkan ile 70 konut yapılacak. Allah'ın izniyle 2025 yılı sonu itibariyle de çarşımızı yeni görünümüne kavuşacağız." ifadesini kullandı.

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