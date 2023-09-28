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        GÜNCELLEME 2- Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Konya'nın Hadim ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 20:23 Güncelleme: 28.09.2023 - 20:23
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        GÜNCELLEME 2- Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Konya'nın Hadim ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

        İlçeye bağlı Küplüce Mahallesi'nde üzüm ve meyve bahçelerinin olduğu bölgede öğle saatlerinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

        Bahçede çalışanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Söndürme çalışmalarına iki helikopter ile çok sayıda arazöz de destek verdi.

        Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmalarına başlandı.

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