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        Hüyük'teki yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Konya'nın Hüyük ilçesinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 12:28 Güncelleme: 29.09.2023 - 12:28
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        Hüyük'teki yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü
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        Konya'nın Hüyük ilçesinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Selki ve Çavuş mahallelerinde bahçedeki saman balyalarında ve evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangınlar çıktı.

        İhbar üzerine her iki yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangınlar, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Hüyük Belediyesi iş makinalarının müdahalesi ile söndürüldü.

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