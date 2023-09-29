Hüyük'te kuyuya düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Konya'nın Hüyük ilçesinde kuyuya düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Giriş: 29.09.2023 - 12:33 Güncelleme: 29.09.2023 - 12:33
Konya'nın Hüyük ilçesinde kuyuya düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İmrenler Mahallesi'nde koyunlarını otlatan Ziya Arşınkol, koyununun tarlanın ortasındaki kuyuya düştüğünü gördü.
Arşınkol, kendi imkanlarıyla koyunu kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Hüyük İtfaiye ekipleri yaklaşık 6 metrelik kuyunun içine merdiven ve halat yardımıyla inerek koyunu kurtardı.