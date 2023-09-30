Konya'da düğünde havaya ateş açılması sonucu bir kişi başından yaralandı
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde düğünde havaya ateş açılması nedeniyle bir kişi başından vurularak ağır yaralandı.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde düğünde havaya ateş açılması nedeniyle bir kişi başından vurularak ağır yaralandı.
İlçe merkezindeki düğün sırasında havaya ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlardan biri Mashar Uğurlu'nun (44) başına isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Uğurlu, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Düğün sonlandırılırken olaya ilişkin çalışma başlatan polis, iki kişiyi gözaltına aldı.