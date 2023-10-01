Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        "Cumhuriyet'in 100. Yılı" için mektup yazan Konyalı Metin Bilgili duygularını anlattı

        SAVAŞ GÜLER - "Cumhuriyet'in 100. Yılı'na Mektup Kampanyası" kapsamında 21 yıl önce yazdığı mektupla gündeme gelen Konyalı Metin Bilgili, mektubunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından okumasını sevinçle karşıladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 14:01 Güncelleme: 01.10.2023 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Cumhuriyet'in 100. Yılı" için mektup yazan Konyalı Metin Bilgili duygularını anlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAVAŞ GÜLER - "Cumhuriyet'in 100. Yılı'na Mektup Kampanyası" kapsamında 21 yıl önce yazdığı mektupla gündeme gelen Konyalı Metin Bilgili, mektubunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından okumasını sevinçle karşıladı.

        O dönem Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Dedemli Mahallesi'nde yaşayan Bilgili, çarşıda gezerken PTT'ye ait binanın camında "2023 Yılına Mektup" yazılı bir zarf gördü.

        Askerden yeni geldiği için babasından ve arkadaşlarından aldığı mektuplara çok kıymet veren ve hepsini saklayan Bilgili, bu kampanyaya ilgi göstererek bir mektup yazdı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 28 Eylül'de PTT Kahramankazan Değerli Kağıtlar Depo Şube Müdürlüğü'nde oluşturulacak tasnif ve mektupların sahiplerine ulaştırılması çerçevesinde, Bilgili'nin 21 yıl önce yazdığı mektubu okudu.

        - "Mektupların rafa kalktığını hissetmeye başlamıştım"

        Mektubunun okunmasını sevinçle karşılayan Bilgili, duygularını AA muhabiriyle paylaştı.

        55 yaşındaki Bilgili, mektuplara çok değer verdiğini, hepsinin bir hatırası olduğunu söyledi.

        Bundan dolayı mahallesindeki PTT'nin camında yazan kampanyaya kayıtsız kalamadığını ifade eden Bilgili, "Zaten yavaş yavaş dijitalleşmeye başladığımız o dönemde mektupların da rafa kalktığını hissetmeye başlamıştım. Dolayısıyla mektubu, kampanyayı düzenleyen o dönemki Ulaştırma Bakanlığına yazmaya karar verdim." dedi.

        Bilgili, yazdığı mektubunun içeriğinde, 2002 yılındaki haberlerin yer aldığını anlattı.

        Mektubun zarfına, kendisine ulaşılması için bir telefon numarası yazamadığını anlatan Bilgili, şöyle devam etti:

        "O dönem cep telefonları yeni çıkmıştı ve çok pahalıydı. Zarfın alt kısmında ulaşmak için adres ve telefon yazmamız için bir bölüm vardı. Oraya telefonum olmadığı için bir numara yazamadım. Ev telefonum da henüz bağlanmamıştı. Bundan dolayı mektupta telefonumun olmadığından da bahsetmiştim. Şimdi yine böyle bir kampanya yapsalar, içinde bulunduğumuz zaman dilimi içerisindeki olayları yazarım. Mektubun doğasında, sözle söylenemeyen şeyleri yazıya dökmek vardır. Söz uçar yazı kalır. Bakanımıza, yazdığım mektubu okuma hassasiyeti gösterdiği için teşekkür ediyorum hatta mektubu okurken benim için 'Sağdır inşallah, kendisini arayacağım.' demişti. Sağım. Kendisine çok selamlarımı iletiyorum."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Yeni yasama yılı başlıyor
        Yeni yasama yılı başlıyor
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        En samimi en net cevapları arayacak
        En samimi en net cevapları arayacak
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Diyarbakır'da 'Reset' operasyonu!
        Diyarbakır'da 'Reset' operasyonu!
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Hayallerinin peşinde!
        Hayallerinin peşinde!
        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"

        Benzer Haberler

        Konya'da düğünde havaya ateş açılması sonucu bir kişi başından yaralandı
        Konya'da düğünde havaya ateş açılması sonucu bir kişi başından yaralandı
        20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali sona erdi
        20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali sona erdi
        Düğünde maganda kurşunuyla başından vuruldu
        Düğünde maganda kurşunuyla başından vuruldu
        Beşiktaş, 8 eksikle Konyaspor deplasmanında
        Beşiktaş, 8 eksikle Konyaspor deplasmanında
        Klasik otomobil tutkunları Konya'da buluştu
        Klasik otomobil tutkunları Konya'da buluştu
        Bakan Tekin: Parti ayrımı yapmadan, yerel yöneticilerin eğitim ve öğretime...
        Bakan Tekin: Parti ayrımı yapmadan, yerel yöneticilerin eğitim ve öğretime...