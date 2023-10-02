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        Kadınhanı Ali Semiha Kınacı Cami hizmete açıldı

        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde hayırseverlerin yaptırdığı Ali Semiha Kınacı Cami hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 14:21 Güncelleme: 02.10.2023 - 14:29
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        Kadınhanı Ali Semiha Kınacı Cami hizmete açıldı
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        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde hayırseverlerin yaptırdığı Ali Semiha Kınacı Cami hizmete açıldı.

        Yağlıca Mahallesi'ndeki caminin açılışını Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge yaptı.

        Açılışa, Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Badem, Kadınhanı İlçe Müftüsü Mustafa Fatih Yar, Hüyük İlçe Müftüsü Seyit Ali Gündüz katıldı.

        Kılınan öğle namazının ardından köy halkına yemek ikram edildi.

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