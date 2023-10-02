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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan Yunak'ta

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, bir dizi programa katılmak üzere Konya'nın Yunak ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 17:27 Güncelleme: 02.10.2023 - 17:43
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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan Yunak'ta
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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, bir dizi programa katılmak üzere Konya'nın Yunak ilçesini ziyaret etti.

        İlçeye gelişinde Yunak Hükümet Konağı önünde kurban kesilerek karşılanan Bakan Yardımcısı İnan, daha sonra ilçeye yeni atanan Yunak Kaymakamı Özgür Pelvan'ı makamında ziyaret ederek görevinde başarı diledi.

        Kaymakamlık ziyaretinin ardından İnan, Yunak Belediye Başkanı Ali Konak’ı makamında ziyaret etti.

        Bakan Yardımcısı İnan, belediye başkanından ilçedeki son durum hakkında bir bilgi alarak karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

        Bakan Yardımcısı İnan ve beraberindeki heyet daha sonra, Yunak Öğretmen Evi'nde Yunak Kaymakamlığı ve Yunak Belediyesi tarafından hazırlanan istişare ve bilgilendirme toplantına katıldı.

        Toplantıda, ilçeye Organize Sanayi Bölgesi kurulması konusunda yürütülen çalışmalar anlatılarak, bu konuda bakanlık nezdinde bürokratik işlemlerin hızlandırılması için İnan'dan destek istendi.

        Bakan Yardımcısı İnan da bu konuda çalışmalara destek olacağını söyledi.

        İnan son olarak Akşehir Caddesi’nde bulunan sanayi esnafını ziyaret ederek bir süre kendileriyle sohbet etti.

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