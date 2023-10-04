Mevlidi Nebevi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor
Konya'nın Bozkır ilçesinde Bozkır İlçe Müftüsü ve kurum çalışanları, 2023 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle kurum ziyaretleri gerçekleştiriyor.
Konya’nın Bozkır ilçesinde Bozkır İlçe Müftüsü ve kurum çalışanları, 2023 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle kurum ziyaretleri gerçekleştiriyor.
2023 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Bozkır İlçe Müftüsü Emin Yüksek ve beraberindeki heyet Bozkır Kaymakamı Tolga Turan, Bozkır Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kılınç ve Bozkır İlçe Emniyet Amiri Uğur Alaca’yı makamlarında ziyaret ederek, kitap hediye etti.