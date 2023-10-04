Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Mevlidi Nebevi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor

        Konya'nın Bozkır ilçesinde Bozkır İlçe Müftüsü ve kurum çalışanları, 2023 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle kurum ziyaretleri gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 11:41 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mevlidi Nebevi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya’nın Bozkır ilçesinde Bozkır İlçe Müftüsü ve kurum çalışanları, 2023 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle kurum ziyaretleri gerçekleştiriyor.

        2023 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Bozkır İlçe Müftüsü Emin Yüksek ve beraberindeki heyet Bozkır Kaymakamı Tolga Turan, Bozkır Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kılınç ve Bozkır İlçe Emniyet Amiri Uğur Alaca’yı makamlarında ziyaret ederek, kitap hediye etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Mevlidi Nebevi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor
        Mevlidi Nebevi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor
        Doç. Dr. Özcan: Filtre kahveyi, bone ve kadın çorabıyla demliyorlar
        Doç. Dr. Özcan: Filtre kahveyi, bone ve kadın çorabıyla demliyorlar
        Uluslararası Güncel Meseleler Hukuki Sempozyumu, Konya'da yapılacak
        Uluslararası Güncel Meseleler Hukuki Sempozyumu, Konya'da yapılacak
        Konya'da Cumhuriyetin 100. Yılı Hazırlık Toplantısı
        Konya'da Cumhuriyetin 100. Yılı Hazırlık Toplantısı
        Düğünde ateşlenen silahla başından vuruldu, hastanede öldü
        Düğünde ateşlenen silahla başından vuruldu, hastanede öldü
        Konya'daki düğünde havaya ateş açılması sonucu yaralanan kişi öldü
        Konya'daki düğünde havaya ateş açılması sonucu yaralanan kişi öldü