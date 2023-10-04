Konya Büyükşehir, Çumra ve Seydişehir'e kabak çekirdeği eleme tesisi kazandırdı Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'da kabak çekirdeği üretiminin en çok yapıldığı Çumra'ya ve Seydişehir'e kabak çekirdeği eleme tesisi kazandırdı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'da kabak çekirdeği üretiminin en çok yapıldığı Çumra'ya ve Seydişehir'e kabak çekirdeği eleme tesisi kazandırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle kırsal bölgelerde üretimin artması için önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Bu kapsamda kabak çekirdeği üretiminde Konya'da ilk sırada bulunan Çumra'dan sonra Seydişehir'e de kabak çekirdeği eleme tesisi kazandırdıklarını belirten Altay, "Konya genelinde yıllık 7 bin 442 ton kabak çekirdeği üretiliyor. Çumra'da 3 bin 900, Seydişehir'de 1690, Altınekin'de ise 250 ton kabak çekirdeği hasadı yapılıyor. Büyükşehir olarak üretim kapasitesi yüksek ilçelerimizdeki üreticilerimizin işini kolaylaştırma amacıyla Çumra ve Seydişehir'e kurduğumuz 5 ton kapasiteye sahip kabak çekirdeği eleme tesisi üreticimize büyük kolaylık sağlıyor." ifadesini kullandı.

Altay, tesisler sayesinde üreticinin ürünü daha kolay işleyebildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda hibe edilen kabak eleme tesislerinin yüksek temizleme, ayıklama sayesinde işçilik ve zamandan tasarruf edilirken, sınıflandırma ve tasnifleme özelliğiyle de Çumra ve Seydişehir ilçelerimizde bölgenin kalkınması, yurt içi ve yurt dışı pazarda ekonomik değerinin artırılması amaçlanarak milli ekonomiye katma değer sağlanıyor. Ayrıca kabak eleme tesisleriyle gerekli elek değişimleri yapılarak ay çekirdeği, arpa, buğday ve baklagiller elenerek, zaman, işçilik, kaliteli ürün ve maddi açıdan üreticilerimize büyük katkı sağlanıyor. Büyükşehir olarak Konya'da tarımın kalkınması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."

Çumra Kabak Üreticileri Birliği Başkanı İlhami Sayaner de tesisin tam kapasiteyle çalıştığını belirterek, "Arpa, buğday, fasulye, nohut, kabak çekirdeği ve ay çekirdeğini sezonlarına göre elemeye başladık. Eleme makinesinden gayet memnunuz, bölgemize bir hizmet verildi." değerlendirmesinde bulundu.