Konya'da bir öğretim üyesi odasında silahla yaralandı
Konya'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde, silahla yaralanan öğretim üyesi hastaneye kaldırıldı.
Konya'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde, silahla yaralanan öğretim üyesi hastaneye kaldırıldı.
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç (46), fakültedeki odasında silahla yaralandı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Uluç, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgisi olduğu belirlenen Prof. Dr. Galip A. ise gözaltına alındı.
Şüphelinin kardeşi İzzet A'nın da yakalanması için çalışma başlatıldı.