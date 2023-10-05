Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Kaymakam Muhammed Sağır göreve başladı

        Yalıhüyük'e atanan Kaymakam Muhammed Sağır görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 14:49 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaymakam Muhammed Sağır göreve başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalıhüyük'e atanan Kaymakam Muhammed Sağır görevine başladı.

        657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 86. maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 02.10.2023 tarihli bakanlık onayı ile Muhammed Sağır Yalıhüyük Kaymakam vekili olarak görevine başladı.

        Hükümet Konağı önünde daire amirleri tarafından karşılanan Kaymakam Muhammed Sağır makamına geçerek daire amirlerini kabul etti.

        Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu, hizmete açıldı
        4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu, hizmete açıldı
        Lise öğrencileri ilçede çöp topladı
        Lise öğrencileri ilçede çöp topladı
        Selçuk Üniversitesinde 11 üniversitenin öğrencilerine eğitim verildi
        Selçuk Üniversitesinde 11 üniversitenin öğrencilerine eğitim verildi
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Konya'da terör örgütü PKK/KCK üyesi 2 zanlı tutuklandı
        Konya'da terör örgütü PKK/KCK üyesi 2 zanlı tutuklandı
        Ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı öldürülen hemşirenin ailesinin acısını...
        Ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı öldürülen hemşirenin ailesinin acısını...