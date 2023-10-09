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        Konya'da "düğünde ölüm"e ilişkin 6 zanlı daha gözaltına alındı

        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, düğünde silahla ateş açılması sonucu başına mermi isabet eden kişinin ölümüne ilişkin 6 şüpheli daha gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 18:28 Güncelleme: 09.10.2023 - 18:28
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        Konya'da "düğünde ölüm"e ilişkin 6 zanlı daha gözaltına alındı
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        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, düğünde silahla ateş açılması sonucu başına mermi isabet eden kişinin ölümüne ilişkin 6 şüpheli daha gözaltına alındı.

        Mashar Uğurlu'nun (44) hayatını kaybettiği olayla ilgili çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen birçok eve operasyon düzenledi.

        Evlerde yapılan aramalarda 25 silah ele geçirildi. Düğün görüntülerini inceleyen ekipler 6 kişiyi daha gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

        - Olay

        İlçede 30 Eylül'de yapılan düğünde silahla havaya ateş açılması sonucu başından vurulan Mashar Uğurlu kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklanmıştı.

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