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        Hüyük'ten kısa kısa

        Hüyük ilçesi Yunus Emre Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenler, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü anısına Anamas Dağı'nın zirvesine tırmanış yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 11:14 Güncelleme: 10.10.2023 - 12:45
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        Hüyük'ten kısa kısa
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        Hüyük ilçesi Yunus Emre Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenler, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü anısına Anamas Dağı'nın zirvesine tırmanış yaptı.

        Öğretmenler yaklaşık 3 bin metre yüksekliğe sahip Anamas'ın Dedegöl zirvesinde, "Türkiye Cumhuriyeti"nin 100. yaşı kutlu olsun" yazılı pankart açarak, fotoğraf çektirdi.

        - Pancar sulama motoru hırsızları yakalandı

        Köşk Mahallesinde, pancar sulama motorlarının çalınmasıyla ilgili Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        Çalışmalar sonucu şüpheliler M.D. (63), M.K. (49) ve M.G. (58) yakalandı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan üç şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        - Hüyük Kızılay Şubesinden ilçeye atanan amirlere ziyaret

        Hüyük Kızılay Şubesi, Hüyük Kaymakamlığına vekaleten atanan Nur Yalçınkaya ve Hüyük İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Sabih Ölmez'i ziyaret etti.

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